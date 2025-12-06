Mondiali 2026 calendario del Girone B

20.45 Il giorno dopo il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, la Fifa ha stilato il calendario delle 72 partite della prima fase (quella dei gruppi). Superando la 'tagliola' dei playoff a marzo, l'Italia esordirebbe il 12 giugno a Toronto alle 21 italiane contro il Canada padrone di casa (in coabitazione con Messico e Usa). Seconda,eventuale,gara del Girone B contro la Svizzera a Los Angeles il 18 giugno sempre alle 21 italiane. Chiusura a Seattle, il 24 giugno contro il Qatar (ancora una volta alle 21 italiane). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

