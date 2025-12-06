Mondiali 2026 a Trump il Premio per la Pace Fifa | Un grande onore il mondo è un posto più sicuro
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto il nuovo premio per la pace della FIFA in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo 2026 per quelli che secondo l’organo di governo dello sport sono i suoi sforzi per lavorare per la pace in tutto il mondo, dando allo spettacolo calcistico per organizzare gli incontri per il torneo quadriennale ancora più di un tocco trumpiano. Il presidente portava una medaglia al collo e stava vicino a un trofeo d’oro sul palco che raffigurava delle mani che sorreggevano il mondo e portava il suo nome. Trump, che ha apertamente condotto una campagna per il Premio Nobel per la Pace, era stato fortemente favorito per vincere il premio FIFA appena creato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gianni Infantino consegna il primo FIFA PEACE PRIZE a Donald J Trump, durante il sorteggio dei mondiali, per essersi distinto in iniziative a favore della pace - facebook.com Vai su Facebook
La FIFA assegna a Donald Trump il suo primo premio per la Pace. La consegna avverrà venerdì, durante la cerimonia di estrazione dei Mondiali di calcio del 2026 a Washington. Trump ha detto che è "uno dei più grandi onori della sua vita". Vai su X
Girone Italia Mondiali 2026, urna benevola: è il playoff a spaventare i tifosi. Il FIFA Peace Prize a Trump fa infuriare tutti - L'urna del Mondiale 2026 sorride all'Italia e sui social i tifosi non possono che esultare. sport.virgilio.it scrive
Sorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Si legge su ansa.it
Mondiali 2026, a Trump il Premio per la Pace Fifa: "Un grande onore, il mondo è un posto più sicuro" - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto il nuovo premio per la pace della FIFA in occasione del sorteggio della Coppa ... Secondo msn.com
Mondiali 2026, il sorteggio. Se qualificata l'Italia incontrerà Canada, Qatar e Svizzera - LIVEBLOG - Andrea Bocelli apre la cerimonia, i Village People l ... Da ansa.it
Donald Trump riceve il premio Fifa per la pace da Gianni Infantino: «Ora il mondo è un posto più sicuro» - Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto il riconoscimento in occasione del sorteggio per il Mondiale ... Da corriere.it
Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) - L'Equipe ha dedicato ampio al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. Secondo ilnapolista.it