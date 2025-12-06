Mondiali 2026 a Trump il Premio per la Pace Fifa | Un grande onore il mondo è un posto più sicuro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto il nuovo premio per la pace della FIFA in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo 2026 per quelli che secondo l’organo di governo dello sport sono i suoi sforzi per lavorare per la pace in tutto il mondo, dando allo spettacolo calcistico per organizzare gli incontri per il torneo quadriennale ancora più di un tocco trumpiano. Il presidente portava una medaglia al collo e stava vicino a un trofeo d’oro sul palco che raffigurava delle mani che sorreggevano il mondo e portava il suo nome. Trump, che ha apertamente condotto una campagna per il Premio Nobel per la Pace, era stato fortemente favorito per vincere il premio FIFA appena creato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

