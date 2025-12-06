Mondiale 2026 Messi contro Ronaldo | il sorteggio fa sognare tutti i tifosi

Il calcio regala emozioni, e potrebbe metterci nuovamente davanti la grande sfida che ha segnato l’ultima epoca calcistica: Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo potrebbe essere realtà. Questa volta, però, non Real Madrid contro Barcellona ma Portogallo e i campioni in carica dell’Argentina: ecco quando potrebbe avvenire la grande sfida. Mondiale, Messi contro Ronaldo è realtà: il possibile turno della sfida. Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti d’America il prossimo giugno. Le Nazionali, passate per la prima volta da 32 a 48, sono state, come di consueto, divise in gruppi: il tabellone fa sognare tutti i tifosi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mondiale 2026, Messi contro Ronaldo: il sorteggio fa sognare tutti i tifosi

