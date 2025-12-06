Molotov lanciate in casa di una donna a Legnago arrestato anche l' ex datore di lavoro della vittima
Datore di lavoro fa lanciare molotov a casa dell'ex dipendente: «Dentro c’era anche mio figlio, non riesco più a dormire» - Verona, il mandante doveva dei soldi alla lavoratrice: «A ogni minimo rumore mi prende l’angoscia» «Mio figlio era sdraiato sul divano del nostro salotto quando il 12 settembre, attorno alle 11 del ma ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Verona, la dipendente vuole il Tfr e il datore di lavoro le fa lanciare due molotov in casa - Per l'accusa, un 55enne titolare di una copisteria di Legnago, avrebbe ingaggiato due uomini per intimidire l'ex dipendente. Da corrieredelveneto.corriere.it
