Mohamed Shahin blitz nella notte di Ultima Generazione | Deportato l' azione in piazza Cavour
Blitz nella notte di sabato, 6 dicembre, da parte degli attivisti di Ultima Generazione a Torino. Un'azione avvenuta in piazza Cavour, dove gli attivisti hanno appeso con catene il cartello “Deportato. Mohamed Shahin libero”, alla statua dedicata a Carlo di Robilant. “Mohamed Shahin libero”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
