Modena vittoria pesante | Civitanova senza scampo e sorpasso in classifica

Muro decisivo (15 punti): prima vittoria importante per gli emiliani, per ora quarti. Lube senza scampo nonostante i 20 punti di Nikolov. Quarto set senza storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modena, vittoria pesante: Civitanova senza scampo e sorpasso in classifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

FOOTBALL AMERICANO. AQUILE INARRESTABILI: A MODENA VITTORIA 0-44. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/football-americano-aquile-inarrestabili-a-modena-vittoria-0-44/ - facebook.com Vai su Facebook

Modena, vittoria pesante: Civitanova senza scampo e sorpasso in classifica - Muro decisivo (15 punti): prima vittoria importante per gli emiliani, per ora quarti. Riporta msn.com

Modena batte e scavalca Civitanova - La formazione di Giuliani, davanti ai 3500 del Pala Panini, si impone nel 'classico' per 3- Come scrive corrieredellosport.it

Modena vince il 'classico' contro Civitanova - Nell'anticipo della 10a giornata Sanguinetti (MVP del match) e soci si impongono 3- Lo riporta tuttosport.com

Le grandi vincono 3-0, Monza torna al successo contro Civitanova - Il turno infrasettimanale ha visto i successi di Perugia, Verona, Trento e Piacenza rispettivamente contro Grottazzolina, Cisterna, Modena e Padova. Lo riporta corrieredellosport.it