Modena vittoria pesante | Civitanova senza scampo e sorpasso in classifica

6 dic 2025

Muro decisivo (15 punti): prima vittoria importante per gli emiliani, per ora quarti. Lube senza scampo nonostante i 20 punti di Nikolov. Quarto set senza storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

