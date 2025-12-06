SPOLETO - Avviata la procedura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in piazza Anzano Natali per il sistema di mobilità alternativa della Posterna. Il Comune di Spoleto ha ottenuto i finanziamenti nell’ambito del Bando PR Umbria FESR 2021–2027 (Priorità 2 "Una regione più sostenibile: lotta ai cambiamenti climatici, transizione verso un’economia a zero emissioni e circolare") – Azione 2.2.2 "Sostegno pubblico alle energie rinnovabili". L’intervento, del valore complessivo di 649.187,29 euro, con un cofinanziamento dell’Ente del 18% (116.853,71 euro), prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico di 171,80 kW e di un sistema di accumulo energetico da 102,4 kWh, con l’obiettivo di incrementare l’autosufficienza energetica del complesso, ridurre in modo significativo i consumi e le emissioni e abbattere i costi vivi per la gestione elettrica del fabbricato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobilità pulita. Adesso ci pensa il fotovoltaico