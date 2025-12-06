Mobilità in centro storico | Auto in piazza? Qui mai
In centro luminarie accese in anticipo e più eventi natalizi. Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari: è una piccola svolta per la cura del cuore della città? "Il centro storico è in una fase di rilancio con una strategia più attiva in sinergia con le attività economiche, una fase in corso che non rappresenta una svolta rispetto a un precedente minor interesse mai esistito". Grazie a che cosa la nuova fase è in corso? "Ad Agorà Festival, ad esempio, evento di straordinaria levatura culturale, a cui ha fatto seguito ’La bellezza delle parole’". Cantiere in piazza Aguselli. Ci aggiorna? "Pavimentazione e rifiniture concluse, luminarie in arrivo la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
