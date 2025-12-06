Mister Sottil e i gol segnati | Non sia un’ossessione
Non è stata la classica conferenza stampa della vigilia quella di Andrea Sottil, visto che la società l’ha programmata settantadue ore prima del match con il Catanzaro, che andrà in scena al Braglia alle 12.30 di lunedì, giorno dell’Immacolata. Subito si punta sulla grande mole di gioco dei gialli che spesso non è stata direttamente proporzionale alle realizzazioni. "È una considerazione oggettiva, lo dicono i numeri. Ma noi su questo lavoriamo, e non perchè è legata a un qualsivoglia risultato negativo bensì ad un metodo. Ho sempre predicato il cinismo e la necessità di proporre un calcio semplice ma efficace, e la squadra su questo sta lavorando con grande impegno già da questa estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
