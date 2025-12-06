Missione SVincenzo per l’Union Basket

L'Union Basket Prato in campo stasera per l'anticipo della dodicesima giornata. La squadra di coach Tommaso Paoletti è attesa dalla trasferta di San Vincenzo dove sarà impegnata nella difesa del primato nella classifica della serie C, posizione che divide con il Montevarchi. Ma il compito che attende l'Union Basket non è dei più semplici, dal momento che l'avversario di turno è ben attrezzato e vuole sfruttare il turno casalingo per agganciare i pratesi, che in graduatoria si trovano solo due punti più avanti. Sarà questo, fra l'altro, il primo match che l'Union basket dovrà giocare contro formazioni di alta classifica.

