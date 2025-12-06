Missili russi sull’Ucraina occidentale | caccia polacchi in volo

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Missili da crociera russi hanno raggiunto aree dell’Ucraina occidentale: lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Rbc, che cita le forze armate nazionali. Gli attacchi, di cui non sono state rese note le conseguenze, sono avvenuti nelle regioni di Leopoli, Ternopil e Khmelnytskyi nelle prime ore del mattino. A causa di questa "attività dell’aviazione di largo raggio" russa, la Polonia ha alzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

