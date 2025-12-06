Missili russi sull’Ucraina occidentale | caccia polacchi in volo

Missili da crociera russi hanno raggiunto aree dell’Ucraina occidentale: lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Rbc, che cita le forze armate nazionali. Gli attacchi, di cui non sono state rese note le conseguenze, sono avvenuti nelle regioni di Leopoli, Ternopil e Khmelnytskyi nelle prime ore del mattino. A causa di questa "attività dell’aviazione di largo raggio" russa, la Polonia ha alzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Missili russi sull’Ucraina occidentale: caccia polacchi in volo

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con missili ipersonici Kinzhal sugli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi terroristici di Kiev. Lo affermano vertici militari russi citati dalla Tass. Stamattina, sei regioni ucraine sono senza elettricità a c - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, oggi colloqui a Miami. Missili ipersonici russi vicino Kiev ilsole24ore.com/art/ucraina-og… Vai su X

Missili russi sull’Ucraina occidentale: caccia polacchi in volo - Gli attacchi, di cui non sono state rese note le conseguenze, sono avvenuti nelle regioni di Leopoli, Ternopil e Khmelnytskyi nelle prime ore del mattino. Lo riporta gazzettadelsud.it

Ucraina, attacco russo su Kiev con missili ipersonici e droni: colpite centrali elettriche. Jet polacchi in volo - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. Riporta leggo.it

Missili russi, caccia polacchi in volo - "A causa di questa attività di largo raggio russa", la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio sp ... Segnala rainews.it

Ucraina, attacco russo sulla regione di Kiev con missili ipersonici e droni: caccia polacchi in volo - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. Scrive ilmessaggero.it

Missili ipersonici russi e droni su Kiev e altre città: danni e feriti - Massiccio attacco di Mosca nella notte: colpite centrali elettriche e altre infrastrutture. Come scrive today.it

Il missile nucleare russo Burevestnik spaventa la Nato, l'intelligence: «Può colpire ovunque e non possiamo fermarlo» - La Russia ha completato lo sviluppo del suo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Da ilmessaggero.it