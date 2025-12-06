Missili russi caccia polacchi in volo

Servizitelevideo.rai.it | 6 dic 2025

11.00 Massiccio attacco di missili russi sulle aree dell'Ucraina occidentale, "A causa di questa attività di largo raggio russa", la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo, ha reso noto su X il comando operativo delle forze armate polacche. "Non è stata osservata alcuna violazione del nostro spazio aereo", hanno riferito le forze militari polacche dopo la ricognizione dei loro caccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

