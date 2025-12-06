Missili russi caccia polacchi in volo

11.00 Massiccio attacco di missili russi sulle aree dell'Ucraina occidentale, "A causa di questa attività di largo raggio russa", la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo, ha reso noto su X il comando operativo delle forze armate polacche. "Non è stata osservata alcuna violazione del nostro spazio aereo", hanno riferito le forze militari polacche dopo la ricognizione dei loro caccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

