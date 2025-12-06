Missili ipersonici Kinzhal su Kiev colpite fabbriche critiche La Svezia e quegli avvistamenti settimanali di sottomarini russi nel Baltico

Roma, 6 dicembre 2025 – Nuova raffica di droni e missili russi sull’Ucraina, concentrati soprattutto nella regione di Kiev. L’aeronautica riferisce di raid che hanno colpito la capitale (con almeno tre razzi) e altre città, con utilizzo anche dei missili ipersonici Kinzhal. Colpite fabbriche e centrali. Danni a infrastrutture e numerosi feriti. Sul fronte diplomatico, previsti oggi un nuovo round di colloqui fra Usa e Ucraina a Miami. Ieri, intanto è stato pubblicato dalla Casa Bianca un documento sulla strategia di sicurezza nazionale americana. Testo preceduto da una prefazione del presidente Donald Trump in cui il tycoon ‘scaricava’ l’Europa, definendola una “civiltà che rischia di essere cancellata”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili ipersonici Kinzhal su Kiev, colpite fabbriche critiche. La Svezia e quegli avvistamenti “settimanali” di sottomarini russi nel Baltico

