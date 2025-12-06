Missili e droni russi sulla regione di Kiev | tre feriti e gravi danni alle infrastrutture

Un attacco notturno su larga scala ha colpito diverse regioni dell’Ucraina, in particolare su quella di Kiev. La Russia ha lanciato una raffica combinata di missili – inclusi gli ipersonici Kinzhal – e decine di droni contro aree urbane e infrastrutture critiche. Secondo le autorità ucraine, almeno tre persone sono rimaste ferite nella regione di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Missili e droni russi sulla regione di Kiev: tre feriti e gravi danni alle infrastrutture

