Missili e droni russi sulla regione di Kiev Mosca lancia gli ipersonici Kinzhal Oggi nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina a Miami

Gli Usa e l'Ucraina terranno un nuovo round di colloqui oggi a Miami. Lo annuncia l'amministrazione di Donald Trump. Intanto tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli.

