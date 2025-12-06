Missili e droni russi sulla regione di Kiev Mosca lancia gli ipersonici Kinzhal Oggi nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina a Miami

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Usa e l'Ucraina terranno un nuovo round di colloqui oggi a Miami. Lo annuncia l'amministrazione di Donald Trump. Intanto tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

missili e droni russi sulla regione di kiev mosca lancia gli ipersonici kinzhal oggi nuovo round di colloqui tra usa e ucraina a miami

© Feedpress.me - Missili e droni russi sulla regione di Kiev, Mosca lancia gli ipersonici Kinzhal. Oggi nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina a Miami

Altri contenuti sullo stesso argomento

missili droni russi regioneGuerra ucraina, attacco russo sulla regione di Kiev con missili ipersonici Kinzhal e droni: colpite infrastrutture - Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina. Si legge su ilmessaggero.it

missili droni russi regioneUcraina, pioggia di missili nella notte: maxi attacco russo devasta città e infrastrutture, feriti anche a Kiev - Le autorità hanno accusato Mosca per un "bombardamento massiccio contro l'infrastruttura ferroviaria" a Fastiv ... Riporta affaritaliani.it

Missili ipersonici russi e droni su Kiev e altre città: danni e feriti - Massiccio attacco di Mosca nella notte: colpite centrali elettriche e altre infrastrutture. Segnala today.it

missili droni russi regioneGuerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Trump: "Europa rischia cancellazione" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Scrive tg24.sky.it

missili droni russi regioneUcraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte - Tre persone sono rimaste ferite in Ucraina stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. Si legge su msn.com

missili droni russi regioneAttacchi a Kiev e a raffineria russa, nuove discussioni a Miami - Tre persone sono rimaste ferite nella notte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. Segnala rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Missili Droni Russi Regione