Mio padre minaccia di uccidere me e mia mamma e ci perseguita con uomini armati davanti casa il caso nel Vicentino

«Io e mia mamma minacciate di morte, per mesi, da mio papà». È la denuncia di Beatrice, una ragazza di 24 anni italiana ma originaria dello Sri Lanka che, insieme alla madre da due anni vive nel terrore. L'uomo, oggi indagato per maltrattamenti, avrebbe pagato terze persone per seguirle, insultarle e controllarne gli spostamenti. «Quest'estate una persona si aggirava davanti al cancello con una pistola in tasca», racconta la giovane al Gazzettino. Le telecamere di casa in Sri Lanka hanno documentato appostamenti armati e movimenti sospetti fino a notte fonda. Le minacce di morte. Le violenze, però, partono da lontano.