Mio figlio a 13 anni fuma non so come dissuaderlo Non serve la predica prova a sorprenderlo

Cara Caterina, mi chiamo Annalisa e ti scrivo perché sono alla ricerca di un consiglio da madre a madre. Mio figlio ha tredici anni ed è in piena fase di ribellione. Alla domanda “come è andata oggi?” ricevo sempre e solo un misero “tutto ok”. L’altro giorno ho trovato nella sua stanza un pacchetto di sigarette: non volevo guardare tra le sue cose, stavo cercando di fare un po’ di ordine nel macello che lascia quando va a scuola. Chiedendogli spiegazioni mi ha detto con fare stizzito che non devo rompere e che non sono sue ma di un suo amico che se le era dimenticate. Ho cercato di fare un piccolo discorso sull’importanza di non fumare, ma ho la sensazione che non sia servito a molto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Mio figlio a 13 anni fuma, non so come dissuaderlo”. Non serve la predica, prova a sorprenderlo

