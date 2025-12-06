Minore picchiato e rapinato dal branco misure per 5 coetanei

Tempo di lettura: < 1 minuto Aggredirono in branco un minorenne originario dell’Egitto, picchiandolo e minacciandolo con la pistola per sottrargli una catenina in argento. È l’accusa nei confronti di cinque giovani – due maggiorenni e tre minorenni, tutti italiani – che a settembre a Castel Volturno, nel Casertano, si resero protagonisti dell’aggressione. Per i due maggiorenni è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre i minori sono stati collocati in una comunità. Per tutti l’accusa è di rapina, minaccia e lesioni aggravate. Le indagini sono state effettuate dai poliziotti del Commissariato di Castel Volturno, coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e dalla procura per i Minorenni di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minore picchiato e rapinato dal branco, misure per 5 coetanei

