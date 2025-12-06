Mini midi o longuette | la gonna di pelle è la chiave per creare outfit versatili cool e femminili

A ltro che monotonia. Quando le temperature scendono, salgono le possibilità creative. Gli outfit con gonna di pelle diventano l’alleato numero uno per chi vuole osare con eleganza, mescolando romanticismo e grinta in un equilibrio sempre sorprendente. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Con un maglione a collo alto Non si può sbagliare abbinando la gonna di pelle ad un maglione spesso a collo alto, per un riuscito gioco di contrasti. Leggi anche › Segreti da fashionista. Come abbinare la gonna di pelle nell’Inverno 2025 Versione tailleur Nell’Inverno 2025, la gonna di pelle a tubino diventa protagonista di tailleur inediti, d’ispirazione anni Sessanta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mini, midi o longuette: la gonna di pelle è la chiave per creare outfit versatili, cool e femminili

