Minacce e insulti via social contro le mogli dei calciatori della Fiorentina Denunciamo

Firenze, 6 dicembre 2025 – Minacce e insulti sono stati rivolti via social alle mogli e alle compagne dei giocatori della Fiorentina dopo l' ennesima sconfitta rimediata oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sassuolo-Fiorentina 3-1: viola, incubo senza fine A denunciarlo attraverso il proprio profilo su Instagram è la moglie del terzino brasiliano Dodo, Amanda Ferreira, che come riportato da alcuni siti che si occupano di Fiorentina ha chiesto aiuto e l'intervento delle autorità preposte e risposto duramente, postando nelle storie lo screenshot, all'autore di uno di questi messaggi d'odio in cui vengono coinvolti i figli della coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minacce e insulti via social contro le mogli dei calciatori della Fiorentina. “Denunciamo”

