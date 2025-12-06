Mina De Luca premiata in Campidoglio | riconoscimento nazionale per Li cùnt Antich'

Avellinotoday.it | 6 dic 2025

Le congratulazioni dell'Amministrazione comunale alla scrittrice grottese Mina De Luca premiata a Roma, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, per il suo libro Li cùnt Antich', nell'ambito del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale. La Giuria le ha decretato un secondo posto per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

