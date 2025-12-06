Mina De Luca premiata in Campidoglio | riconoscimento nazionale per Li cùnt Antich'
Le congratulazioni dell'Amministrazione comunale alla scrittrice grottese Mina De Luca premiata a Roma, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, per il suo libro Li cùnt Antich', nell'ambito del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale. La Giuria le ha decretato un secondo posto per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un grande ringraziamento ai nostri amici piu attivi! Luca Mina, Ermanno Masseroni, Francois Courbes, Mario Dabbene, Andrea della Fontana, Luigi Mina, Lolly Cecilia, Emma Aletti, Roberto Caruso, Deborah Ferrari Lasciate un commento per dare il benven - facebook.com Vai su Facebook
Grottaminarda: premio in Campidoglio per la scrittrice Mina De Luca - Le congratulazioni dell'amministrazione comunale alla scrittrice grottese Mina De Luca premiata a Roma, nella sala della protomoteca, in Campidoglio, per il suo libro “ Li cùnt Antich' ”, nell'ambito ... msn.com scrive