Mimit mercoledì 10 secondo Forum ministeriale italo-tedesco
Roma, 6 dic. (askanews) – Mercoledì 10 dicembre, alle ore 15, si terrà al ministero delle imprese e del Made in Italy il II Forum Ministeriale italo-tedesco presieduto dal ministro Adolfo Urso, e dal ministro federale dell’Economia e dell’Energia della Germania, Katherina Reiche. Al centro del bilaterale, riporta un comunicato, previsto dal Piano d’Azione italo-tedesco firmato dai due Paesi nel novembre 2023, i temi di cooperazione industriale, i principali dossier europei e le sfide della transizione digitale e green delle imprese. Previsto un girotavolo per gli operatori e una conferenza stampa con i due ministri al termine dell’incontro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
