Miley Cyrus che ha mostrato per la prima volta l' anello di fidanzamento commentando | Era in offerta per il Black Friday

Scherzo o verità? Ospite al programma Jimmy Kimmel Live!, Miley Cyrus ha confermato il fidanzamento con Maxx Morando mostrando l'anello all'anulare sinistro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Miley Cyrus, che ha mostrato per la prima volta l'anello di fidanzamento commentando: «Era in offerta per il Black Friday»

