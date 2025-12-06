Milano trovati con 480 kg di hashish in un furgone | i carabinieri arrestano 3 persone

Nel corso della notte del 4 dicembre, a Trezzano sul Naviglio, i Carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Rho e Abbiategrasso, hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e sequestrato circa 480 kg di hashish. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, veniva notato un autoarticolato con targa spagnola procedere con manovre sospette e accedere in un capannone di una zona industriale periferica, seguito pochi istanti dopo da un furgone. Pertanto, i militari operanti attendevano l’uscita del furgone dall’edificio, intercettandolo e rinvenendo all’interno oltre 100 buste termosigillate, contenenti ciascuna circa 4,5kg di stupefacente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, trovati con 480 kg di hashish in un furgone: i carabinieri arrestano 3 persone

