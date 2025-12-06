Milano si accende di centomila luci l’albero di Natale in piazza Duomo | le Feste si tingono dei colori olimpici
Milano, 6 dicembre 2025 – Manca ormai davvero poco alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma lo spirito olimpico dei cinque cerchi si può già vivere in piazza Duomo a Milano, anche grazie all'abete di Natale che acceso alla vigilia di Sant'Ambrogio, come da tradizione, in una affollatissima piazza. Da oggi e per tutte le festività nel cuore di Milano brilla il maestoso abete rosso di 29 metri, proveniente da Dimaro Folgarida, in Trentino, cresciuto nel letto di un ruscello e rimosso per motivi di sicurezza stradale. L'albero è decorato con oltre centomila microled e con sfere bianche perlate, arricchite dagli emblemi Olimpici e Paralimpici e dalle “5 Vibes”, le vibrazioni grafiche che contraddistinguono il look dei Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
