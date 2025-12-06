Milano, 6 dicembre 2025 – Una manovra sbagliata. E in pochi secondi l'auto è finita sui binari del tram. Ma diversi passanti si sono dati da fare per aiutare l'automobilista e far tornare la situazione alla normalità. E' successo questa sera, sabato 6 dicembre, in piazza Abbiategrasso a Milano poco dopo le 20. "Una ragazza alla guida dell'auto - racconta uno dei cittadini presenti - ha sbagliato corsia durante la svolta: da piazza Abbiategrasso, anziché proseguire lungo la parte asfaltata di via Dei Missaglia, si è immessa nella corsia dei tram ed è rimasta incastrata. Quando io ho visto la scena, salendo dalla fermata della metropolitana, c'erano due tram incolonnati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, sbaglia la manovra e finisce sui binari del tram: i passanti spostano l’auto e la liberano