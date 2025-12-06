Al secondo posto per numero di reati commessi, dopo Roma, ma al primo in rapporto al numero di abitanti. Nel 2024 a Milano si contano 70 reati ogni mille residenti, e 9.878 tra furti e rapine in negozi. I dati presentati nell'ultimo rapporto Censis ritraggono una città percepita come pericolosa e violenta. Salgono le denunce per reati sessuali: 691 gli stupri nello scorso anno. Rispetto al 2019 il dato è in crescita del 67,3%, in linea anche, come spiegano gli esperti, con una maggiore consapevolezza e propensione alla denuncia delle violenze subite e alla disponibilità dei centri di ascolto. Da parte sua il Comune rivendica l'assunzione di nuovi vigili e oltre 50 milioni di euro stanziati per rendere una città più sicura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano prima per criminalità in rapporto agli abitanti