Milano il denaro e l' arcivescovo vestito di rosso

La Chiesa di Milano è il fulcro di una delle diocesi più ricche d'Europa, una ricchezza non solo spirituale, anche materiale. Sono i talenti della terra ambrosiana che nutrono le opere. L'arcivescovo Mario Delpini nel suo "Discorso alla città" ieri ha tratteggiato una metropoli avviluppata dal mostro del denaro, dalla brama del guadagno, dalla cupidigia e dall'egoismo dei ricchi. Delpini ha svolto il suo intervento in tre atti. Il primo dedicato alle «minacce di crollo»; il secondo intitolato «io mi faccio avanti», quindi l'elogio degli uomini e delle donne di buona volontà, coloro che fanno; il terzo è il capitolo «la casa non cade».

