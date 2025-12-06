Milano il Comune cerca idee per gli spazi in disuso di due musei della città | ecco quali

Milano, 6 dicembre 2025 – Palazzo Morando e Palazzo Moriggia, a Milano, ospitano già due importanti musei: rispettivamente, Costume, Moda, Immagine, in via Sant’Andrea 6 e Museo del Risorgimento e Civiche Raccolte Storiche, in via Borgonuovo 23. Ma hanno anche degli spazi liberi, attualmente in disuso, che ora il Comune vuole valorizzare con “ nuove funzioni compatibili e sinergiche con quelle museali già esistenti, contribuendo a completare e migliorare l’offerta culturale complessiva”. Milano si fa bella: il maxi piano del Comune per riqualificare gli spazi culturali L’avviso pubblico. Per questo Palazzo Marino ha avviato un’indagine esplorativa ad evidenza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il Comune cerca idee per gli spazi in disuso di due musei della città: ecco quali

