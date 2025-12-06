Milano giornalista 54enne Carlo Vanzini fa annuncio choc | Ho un tumore al pancreas sarò operato a gennaio; mia sorella morta per stessa malattia

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rivelazione è stata fatta durante un'intervista al Corriere della Sera. Il 6 febbraio 2020 la sorella Claudia morì per la stessa malattia, che non riuscì a curare in tempo "Ho un tumore al pancreas, sarò operato a gennaio". Ad annunciare pubblicamente la triste notizia è stato proprio lui,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano giornalista 54enne carlo vanzini fa annuncio choc ho un tumore al pancreas sar242 operato a gennaio mia sorella morta per stessa malattia

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, giornalista 54enne Carlo Vanzini fa annuncio choc: "Ho un tumore al pancreas, sarò operato a gennaio; mia sorella morta per stessa malattia"

Leggi anche questi approfondimenti

milano giornalista 54enne carloCarlo Vanzini ha un tumore al pancreas, non aveva nessun sintomo: “Ho perso mia sorella così” - Carlo Vanzini, il popolare telecronista di Formula 1 di Sky Sport, racconta di avere un tumore al pancreas: si opererà a gennaio ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Giornalista 54enne Carlo