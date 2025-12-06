Milano giornalista 54enne Carlo Vanzini fa annuncio choc | Ho un tumore al pancreas sarò operato a gennaio; mia sorella morta per stessa malattia
La rivelazione è stata fatta durante un'intervista al Corriere della Sera. Il 6 febbraio 2020 la sorella Claudia morì per la stessa malattia, che non riuscì a curare in tempo "Ho un tumore al pancreas, sarò operato a gennaio". Ad annunciare pubblicamente la triste notizia è stato proprio lui,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
