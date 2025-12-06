Milano Duomo in tilt per l’Albero di Natale | folla code e proteste | Situazione fuori controllo
(Adnkronos) – Piazza del Duomo gremita di gente, persone bloccate, flussi non incanalati e vie di fuga impedite dalla folla. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, a Milano in occasione della tradizionale accensione dell’Albero di Natale, quest’anno dedicato ai giochi Milano-Cortina. Molte persone sono rimaste a lungo bloccate in veri e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
