Milano-Cortina il momento in cui Achille Polonara riceve la fiamma olimpica | È una grande emozione anche essere in piedi

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 dallo Stadio dei Marmi a Roma. Ad aprire la cerimonia è stato Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, che ha portato la lanterna dove viene custodito il fuoco. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, ha acceso il braciere. Poi è cominciata la staffetta: primo tedoforo Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Proprio il cestista che si sta riprendendo dopo la leucemia, il trapianto di midollo e il coma, ha portato la fiaccola al di fuori dello stadio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano cortina il momento in cui achille polonara riceve la fiamma olimpica 200 una grande emozione anche essere in piedi

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, il momento in cui Achille Polonara riceve la fiamma olimpica: “È una grande emozione anche essere in piedi”

