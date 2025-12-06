Milano-Cortina il momento in cui Achille Polonara riceve la fiamma olimpica | È una grande emozione anche essere in piedi
È iniziato il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 dallo Stadio dei Marmi a Roma. Ad aprire la cerimonia è stato Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, che ha portato la lanterna dove viene custodito il fuoco. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, ha acceso il braciere. Poi è cominciata la staffetta: primo tedoforo Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Proprio il cestista che si sta riprendendo dopo la leucemia, il trapianto di midollo e il coma, ha portato la fiaccola al di fuori dello stadio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
