Milano Cortina 2026 Polonara tedoforo | Un’emozione essere qui pochi giorni fa ero in carrozzina

(Adnkronos) – “È stata una grande emozione ed è un’emozione anche essere in piedi. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina. La mia battaglia è stata complicata, spero di essere alla fine. Essere un atleta in questo mi ha aiutato molto, così come il fatto di essere giovane. Sono stato sempre un combattente, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con i tedofori vip. Paltrinieri apre la staffetta, Polonara: «Un'emozione essere qui in piedi». Berrettini firma la telecamera - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, ecco Paltrinieri: parte il viaggio della fiamma olimpica. Il percorso ha preso il via dallo Stadio dei Marmi a Roma. #ANSA Vai su X

Milano Cortina 2026, Achille Polonara tedoforo: «Un'emozione essere qui in piedi, fino a poco fa ero in carrozzina» VIDEO - Achille Polonara è uno dei tedofori che hanno portato la fiamma olimpica di Milano Cortina nella staffetta che è cominciata a Roma, dallo Stadio dei Marmi, questa mattina, sabato ... Da ilgazzettino.it

Achille Polonara tra i primi tedofori di Milano Cortina 2026: “Grazie anche a queste dimostrazioni ho la forza per andare avanti” - Il cestita, che da giugno 2025 combatte contro la leucemia mieloide, ha portato con orgoglio la Fiamma Olimpica nella prima tappa di Roma. Riporta olympics.com

Milano-Cortina 2026, Polonara tedoforo accompagna la torcia fuori dallo Stadio dei Marmi - In questa breve clip, l'azzurro della pallacanestro Achille Polonara dopo il 'torch kiss' con l'altista Gianmarco Tamberi, accompagna la fiamma olimpica fuori ... Lo riporta lapresse.it

Milano-Cortina 2026, da Tamberi a Polonora: il passaggio della torcia fa commuovere. La rivelazione di Gimbo sul futuro - Cortina, il passaggio della torcia tra Tamberi e Polonara fa commuovere Roma. Si legge su sport.virgilio.it

Milano-Cortina 2026: l'emozionante passaggio della torcia olimpica fra Tamberi e Polonara. Video - La torcia olimpica, partita da Roma verso le prossime Olimpiadi di Milano- Si legge su tg.la7.it

Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con i tedofori vip. Paltrinieri apre la staffetta, Polonara: «Un'emozione essere qui in piedi». Berrettini firma ... - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina 2026. Lo riporta ilgazzettino.it