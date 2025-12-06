Milano-Cortina 2026 Polonara tedoforo accompagna la torcia fuori dallo Stadio dei Marmi

Lapresse.it | 6 dic 2025

In questa breve clip, l’azzurro della pallacanestro Achille Polonara dopo il ‘torch kiss ‘ con l’altista Gianmarco Tamberi, accompagna la fiamma olimpica fuori dallo Stadio dei Marmi, lanciando la staffetta per le strade della Città Eterna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano cortina 2026 polonara tedoforo accompagna la torcia fuori dallo stadio dei marmi

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Polonara tedoforo accompagna la torcia fuori dallo Stadio dei Marmi

