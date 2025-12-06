Milano Cortina 2026 partita da Roma la fiamma olimpica
Il 6 dicembre la fiamma olimpica ha dato il via alla staffetta italiana da Roma, allo Stadio dei Marmi. Dopo l’accensione avvenuta a Olimpia, la torcia è stata affidata agli organizzatori di Milano-Cortina. I primi tedofori sono stati gli olimpionici Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Il percorso durerà due mesi e attraverserà tutte le 110 province italiane. L’arrivo allo stadio San Siro, a Milano, è previsto per il 6 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
