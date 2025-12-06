Milano Cortina 2026 parte il viaggio della fiaccola olimpica Paltrinieri apre la staffetta | Una volta l’Olimpiade fermava le guerre… – Il video

È stato Gregorio Paltrinieri ad accendere ufficialmente a Roma il lungo viaggio della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026. Alle 9.30, dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico, il campione del nuoto ha aperto la staffetta percorrendo il primo giro e cedendo poi la torcia a Elisa Di Francisca. L’olimpionica del fioretto, due ori e un argento ai Giochi, ha a sua volta passato il testimone a Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo, che ha chiuso il primo tratto prima di affidare la fiamma al cestista Achille Polonara per l’uscita dallo stadio e l’inizio del percorso nelle strade della Capitale. 🔗 Leggi su Open.online