Milano-Cortina 2026 Paltrinieri è il primo tedoforo | la partenza dallo Stadio dei Marmi

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina lungo 63 giorni e 12.000 chilometri (toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’Unesco) con Milano come destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano cortina 2026 paltrinieri 232 il primo tedoforo la partenza dallo stadio dei marmi

© Gazzetta.it - Milano-Cortina 2026, Paltrinieri è il primo tedoforo: la partenza dallo Stadio dei Marmi

