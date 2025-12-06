Milano-Cortina 2026 Paltrinieri è il primo tedoforo | la partenza dallo Stadio dei Marmi

È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina lungo 63 giorni e 12.000 chilometri (toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’Unesco) con Milano come destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Cortina 2026, Paltrinieri è il primo tedoforo: la partenza dallo Stadio dei Marmi

