Milano-Cortina 2026 | la fiamma olimpica passa dal Vaticano

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, nel suo viaggio, è passata anche dal Vaticano. La torcia è arrivata su via della Conciliazione poco prima di mezzogiorno attesa da centinaia di persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica passa dal Vaticano

Scopri altri approfondimenti

Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, ecco Paltrinieri: parte il viaggio della fiamma olimpica. Il percorso ha preso il via dallo Stadio dei Marmi a Roma. #ANSA Vai su X

Milano-Cortina 2026, è partito da Roma il viaggio della fiaccola olimpica – la diretta - È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano- Lo riporta lapresse.it

Milano Cortina 2026, partito dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica - Paltrinieri il primo dei tedofori, che si alterneranno fino al 6 febbraio, giorno di inizio della rassegna a cinque cerchi ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Berrettini, autografi e fiamma olimpica per Milano-Cortina: il tennis protagonista per le strade di Roma - Il tennista romano è stato scelto tra i tedofori che trasporteranno la Fiamma Olimpica per le vie della capitale nella prima tappa italiana ... Scrive corrieredellosport.it

Milano-Cortina 2026, Paltrinieri è il primo tedoforo: la partenza dallo Stadio dei Marmi - È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano- Secondo msn.com

Milano Cortina 2026, partito da Roma il viaggio della fiamma olimpica. Tamberi tedoforo: «Emozionato e onorato» - Pietro Mennea di Roma parte il percorso ufficiale della fiamma olimpica per i giochi invernali di Milano- Da leggo.it

Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con i tedofori vip. Paltrinieri apre la staffetta, Polonara: «Un'emozione essere qui in piedi». Berrettini firma ... - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina 2026. Scrive ilgazzettino.it