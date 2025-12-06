Milano-Cortina 2026 la fiaccola olimpica passa davanti alla sede di LaPresse a Roma

È partito da Roma, nello scenario iconico dello 'Stadio dei Marmi' al Foro Italico, il viaggio italiano della fiaccola olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La fiamma è anche passata davanti alla sede romana di LaPresse in via del Tritone.

