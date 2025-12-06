Milano-Cortina 2026 | il ' torch kiss' davanti all' Ambasciata di Francia

Il momento in cui la torcia olimpica passa davanti all’ambasciata francese in Italia in Piazza Farnese a Roma, a simboleggiare l’ideale passaggio di consegna tra Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026. Presente l’ambasciatore Martin Briens. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026: il 'torch kiss' davanti all'Ambasciata di Francia

