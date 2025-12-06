Milano-Cortina 2026 è partito da Roma il viaggio della fiaccola olimpica – la diretta

È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina lungo 63 giorni e 12.000 chilometri (toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’Unesco) con Milano come destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. Alle 9.30 a inaugurare la staffetta è stato il nuotatore Gregorio Paltrinieri, vincitore di un oro, due argenti e due bronzi olimpici. Paltrinieri ha percorso un giro dello Stadio dei Marmi ed effettuato il primo Torch Kiss – momento di passaggio della fiamma tra i tedofori – con Elisa Di Francisca, seconda ‘staffettista’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, è partito da Roma il viaggio della fiaccola olimpica – la diretta

