Milano Cortina 2026 al via il viaggio della fiamma olimpica con l' ultimo tedoforo dei Giochi del 1960 Gregorio Paltrinieri apre la staffetta

Ilgazzettino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO CORTINA - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina 2026. La partenza con Giancarlo Peris,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

milano cortina 2026 al via il viaggio della fiamma olimpica con l ultimo tedoforo dei giochi del 1960 gregorio paltrinieri apre la staffetta

© Ilgazzettino.it - Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con l'ultimo tedoforo dei Giochi del 1960. Gregorio Paltrinieri apre la staffetta

Approfondisci con queste news

milano cortina 2026 viaMilano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con l'ultimo tedoforo dei Giochi del 1960. Gregorio Paltrinieri apre la staffetta - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina ... Come scrive msn.com

milano cortina 2026 viaOlimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida ... Scrive tg24.sky.it

milano cortina 2026 viaMilano Cortina 2026, accensione Fiamma olimpica a Roma - La fiamma olimpica è stata accesa il 5 dicembre in Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e della presidente del CIO Kirsty Coventry, dando il via al viaggio in Italia ve ... Secondo tg24.sky.it

milano cortina 2026 viaSergio Mattarella kveikir á Ólympíukatlinum: niðurtalning til Mílanó-Cortina 2026 - Il presidente Mattarella accende il braciere: il viaggio della Fiamma verso Milano- Lo riporta notizie.it

milano cortina 2026 viaSergio Mattarella accende il braciere olimpico: countdown verso Milano-Cortina 2026 - Il presidente Mattarella accende il braciere: il viaggio della Fiamma verso Milano- Segnala notizie.it

milano cortina 2026 viaLa fiamma da Mattarella, al via il viaggio di Milano Cortina - La fiamma olimpica di Milano Cortina è arrivata in Italia: accolta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, è ora custodita in una preziosa lanterna ad olio nella Sala della Vetrata dove rimarrà ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Via