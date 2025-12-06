Milano Cortina 2026 al via il viaggio della fiamma olimpica con i tedofori vip Paltrinieri apre la staffetta Polonara | Un' emozione essere qui in piedi Berrettini firma la telecamera

MILANO CORTINA - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina 2026. La partenza con Giancarlo Peris,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con i tedofori vip. Paltrinieri apre la staffetta, Polonara: «Un'emozione essere qui in piedi». Berrettini firma la telecamera

