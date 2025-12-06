Milano-Cortina 2026 Achille Lauro tedoforo davanti al Colosseo

Partita per il suo viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la fiaccola olimpica è passata sabato pomeriggio davanti al Colosseo di Roma. A portare la torcia sul posto è stato Achille Lauro, tedoforo d'eccezione. In tutto saranno più di 10mila le persone che trasporteranno la fiamma lungo un percorso di oltre 12.000 chilometri, diviso in sessanta tappe, prima di raggiungere Milano il 6 febbraio.

