Milano-Cortina 2026 accesa al Quirinale la fiamma | Le olimpiadi sono un segno di speranza e pace

Veronasera.it | 6 dic 2025

La cerimonia di avvio del viaggio della “Fiamma olimpica” di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri, venerdì 5 dicembre, al Quirinale in un clima solenne, con l’arrivo della Lanterna custodita durante la notte, l’Inno nazionale eseguito dalla Banda Interforze e il sorvolo conclusivo delle Frecce. 🔗 Leggi su Veronasera.it

