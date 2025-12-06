Milano acceso l' albero di Natale in Piazza Duomo FOTO

L'abete rosso di 29 metri è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Decorato con più di 100mila microled, sulla cima - come l'anno scorso - ospita un grande fiocco di neve luminoso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo. FOTO

