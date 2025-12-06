Milano acceso l' albero di Natale in piazza Duomo | c' è anche una proposta di matrimonio
A due mesi esatti dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in Piazza Duomo a Milano si è acceso il grande albero di Natale. Protagonista dell’accensione è un maestoso abete rosso di 29 metri, proveniente da Dimaro Folgarida in Trentino. L’albero è decorato con oltre 100.000 microled e con eleganti sfere bianche perlate, impreziosite dagli emblemi Olimpici e Paralimpici e dalle “ 5 Vibes ”, le vibrazioni grafiche che caratterizzano il look ufficiale dei Giochi. Sulla cima, torna a splendere un grande fiocco di neve luminoso, già presente lo scorso anno. Tra le migliaia di partecipanti, anche un momento romantico: una proposta di matrimonio ha emozionato la piazza tra gli applausi e l’atmosfera scintillante delle luci natalizie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
