Milan senti Viviano | Maignan è una costante ha tolto diverse castagne dal fuoco

Emiliano Viviano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset sull'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia e sulle prestazioni di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Viviano: “Maignan è una costante, ha tolto diverse castagne dal fuoco”

News recenti che potrebbero piacerti

#Milan senti #DeZerbi: "La mia mamma calcistica, ma non devo chiudere nessun cerchio" #SempreMilan Vai su X

“A volte una scelta cambia tutto. E tu lo capisci solo quando senti il cuore andare più forte della paura. Arrivai al Milan perché Galliani e Berlusconi non mollavano un centimetro: mi cercavano, mi volevano, mi pressavano. Un giorno mi chiamò Umberto Agnelli - facebook.com Vai su Facebook

Viviano elogia Maignan: "È una costante: ha tolto diverse castagne dal fuoco" - Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha commentato nel post gara di Lazio- Come scrive milannews.it

Viviano: "Ho sentito gente che parla di portieri invertiti, ma Maignan ce l'ha il Milan. È un fattore..." - Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex portiere di Sampdoria e Palermo, fra le altre, Emiliano Viviano, ha parlato di Milan spegnendo anche qualche critiche che gli ... Riporta milannews.it

Viviano, l’opinionista non salva il Milan nonostante la vittoria: la critica al gioco, all’Inter e al tempo perso da Maignan. Le dichiarazioni - Viviano, l’opinionista non salva il Milan nonostante la vittoria: la critica al gioco, all’Inter e al tempo perso da Maignan. Lo riporta milannews24.com

Milan, senti Pellegatti: "Maignan e il suo agente non ne vogliono più sapere del rinnovo, ecco perché andrà via a zero" - Carlo Pellegatti è felice per il derby vinto dal Milan contro l'Inter, ma diventa "matto" all'idea di perdere Mike Maignan a parametro zero al termine di questa stagione, quando scadrà il suo ... Si legge su msn.com

Viviano commenta Inter Milan e va contro chi dice che… Le parole - Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Emiliano Viviano, l’ex portiere di Serie A con trascorsi in Sampdoria e Palermo, è intervenuto s ... Secondo milannews24.com

Max Allegri: «Milan, torniamo in Champions. Maignan è un top, Leao farà una grande stagione». E cita Berlusconi - Il sorriso di Max Allegri riempie la sala conferenze della sede del Milan appena il tecnico toscano fa il suo ingresso e già così il vento sembra cambiare dopo mesi di depressione e confusione tra ... Scrive leggo.it