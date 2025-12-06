Milan Ricci | Al Torino cresciuto tantissimo Con Juric un po’ un salto nel vuoto ma …

Samuele Ricci, classe 2001 ex centrocampista del Torino, tornerà con il Milan di Massimiliano Allegri da avversario in casa dei granata di Marco Baroni lunedì sera nel 'Monday Night' di Serie A. Il ricordo dell'esperienza con il Toro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ricci: “Al Torino cresciuto tantissimo. Con Juric un po’ un salto nel vuoto, ma …”

Leggi anche questi approfondimenti

Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

. @acmilan | Allegri: "Soddisfatto delle prestazioni di Jashari e Ricci. Leao ha fatto bene anche questa sera. Ci servirebbero più gol dai centrocampisti". Vai su X

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua attuale annata - Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua attuale annata Samuele Ricci, nuovo perno del centrocampo del Milan, vive in questi giorni sensazioni spec ... Secondo calcionews24.com

Ricci: "Allegri numero uno. Scudetto? Adesso il focus è trovare continuità" - Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale ... Lo riporta milannews.it

Ricci: "Al Milan grazie al Torino. Modric è spaziale, Allegri un numero uno" - Parla l'ex di turno in vista del posticipo di lunedì sera. Riporta msn.com

Torino trasferta ostica per il Milan. Ricci: "Dobbiamo provare ad invertire questo trend" - Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale ... Lo riporta milannews.it

Milan, Ricci: “Bisogna voltare pagina, a Torino sarà difficile” - Le parole di Samuele Ricci dopo l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: l'analisi del match. Come scrive msn.com

Ricci e i primi mesi al Milan: "Allegri è il numero uno nella gestione del gruppo, Modric spaziale" - Le parole del centrocampista in vista della sfida contro il 'suo' Torino: "In allenamento Allegri ha iniziato a vedermi come mezzala. Da msn.com