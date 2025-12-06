Milan Modric è davvero insostituibile | ecco i numeri che testimoniano l’importanza del croato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a Luka Modric, il vero leader di questo Milan. Insostituibile: lo dicono i numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric è davvero insostituibile: ecco i numeri che testimoniano l’importanza del croato

Altre letture consigliate

No Modric, no party: è il numero 1 del Milan per tocchi, recuperi, intercetti. E quel dato con Rabiot... Vai su X

#Milan, #Ricci: "#Allegri dà serenità. #Modric è spaziale. Per diventare grandi ci manca ..." - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Modric: "Ecco perché potevo venire solo qui". L'infanzia in guerra e il sogno Real, il croato si confessa - Il play del Milan Modric ripercorre le tappe della sua carriera e tutte le sfide vinte, dalla Premier alla Liga, e spiega la scelta di chiudere in rossonero ... Secondo sport.virgilio.it

Modric: "Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Sono davvero felice" - Intervistato da Arena Sport, Luka Modric ha parlato così del suo addio al Real Madrid e del suo arrivo al Milan: Sull'addio al Real Madrid: "Sinceramente, non è ... Lo riporta milannews.it

Modric: “Amo il Milan, sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo” - Le parole di Luka Modric, centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata ad Arena Sport al suo ex c. Si legge su gianlucadimarzio.com

Modric: "Amo il Milan: come storia e reputazione molto vicino al Real. Sono davvero felice" - Luka Modric non ha dovuto fare granché per entrare nel cuore dei tifosi del Milan, gli è bastato essere il fuoriclasse che è sempre stato. Come scrive milannews.it

Milan, eterno Modric: ora il graffio ai campioni del Napoli - Arriva il primo big match con la maglia del Milan e Luka Modric non vede l’ora di affrontare la corazzata di Antonio Conte. Segnala corrieredellosport.it

Il Milan riparte da Modric: 2-0 al Lecce firmato Loftus-Cheek e Pulisic - Il Milan conquista i primi tre punti della stagione al termine di una gara più complicata del previsto. Come scrive it.blastingnews.com